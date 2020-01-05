نانسي عجرم تعلق بعد حادثة مقتل شخص اقتحم منزلها (فيديو)

بادرت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، إلى طمأنة جمهورها ومتابعيها، في أول تعليق لها بعد حادثة اقتحام منزلها ومقتل المهاجم بداخله.

وقالت المغنية في مقابلة مع قناة MTV اللبنانية في منزلها: "أشكر كل من اتصل بي، أنا بخير، أهم شيء أن عائلتي وأولادي بخير".

ولم تدل نانسي التي بدا عليها التعب بأي أقوال إضافية، مؤكدة أن حالتها النفسية لا تسمح لها بتقديم المزيد من التصريحات.

وكانت الوكالة الرسمية في لبنان أفادت في وقت سابق من اليوم بأن شخصا ملثما دخل فجر الأحد إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم بقصد السرقة، وتبادل إطلاق النار مع زوج الفنانة ما أدى إلى مقتل السارق وتعرضها لإصابة بسيطة في ساقها.

المصدر: "يوتيوب" + وسائل إعلام لبنانية