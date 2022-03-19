بالفيديو..السيسي يتحاور مع خباز: "إيه سبب غلاء العيش الحر؟ هو إحنا غلينا عليكم الدقيق؟"

أثناء تفقده عددا من المشروعات في مصر القديمة والقاهرة التاريخية، تحدث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع عدد من المواطنين والعاملين، واستفسر عن أحوالهم المعيشية ومطالبهم.

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وخلال جولته، توقف الرئيس السيسي عند عدة محطات، وتحدث إلى أحد العاملين في فرن خبر، وسأله عن سعر الرغيف الحر قائلا: "العيش الحر بتبيعه بكام بصراحة؟"، ليرد عليه المواطن: "الحر بنبيعه بنص جنيه، والعادي بنبيعه بشلن"، فقال السيسي: "العيش الحر أقل من تمنه.. أنت بتبيع الحاجة أقل من تمنها؟ أنا مصدقك"، ليجيب المواطن: "لأ مش ببيعه بأقل من تمنه"، في حين قاطعه الرئيس المصري قائلا: "أنت مش عارف إن الرغيف بدقيقه والخمير والعامل وبشوية الكهرباء والغاز والإيجار، بيتكلف الرغيف 65 قرش، فلو أنت بتبيعه بـ65 قرش هقول ماشي بتمنه..ولو بـ30 قرش حقول بتكسب 15 قرش..بتعمل كام رغيف في اليوم؟"، فرد عليه العامل: "على حسب المكنة اللي شغال عليها يعني مثلاً 15 ألف".

ووجه الرئيس السيسي سؤالا آخر للعامل: "سبب الغلاء للعيش الحر في بقية الأسواق ليه؟"، فيما رد شاب آخر كان واقفا بجواره: "بسبب الارتفاع العالمي عموما"، ليقول السيسي: "إنت مالك بالعالمي، هو إحنا زودناه عليكم الدقيق؟.. إحنا مش بندي الدقيق من وزارة التموين بالحصص سواء كانت للخبز المدعم أو غير المدعم؟.. أكبر دورة ربح هي الدورة اليومية، أنا كل يوم بعمل رغيف بكسب، مش زي السلع والبضائع التانية بتقعد أسبوع، يعني أنا لو بكسب في الرغيف ريال "20 قرشا" وأنا بعمل كل يوم 10 آلاف رغيف، يبقي مكسبي في اليوم 4 آلاف جنيه، يعني في الشهر 120 ألف جنيه.. هل ده رقم قليل لمخبز واحد بيعمل 10 آلاف رغيف فقط في اليوم؟.. أنا مش بتكلم في رحمة ومش رحمة، أنا بقول أي واحد عنده محل أو مصنع عايز يكسب منه، وانا معاه عايزه يكسب ويعيش، إنما بالعقل".

المصدر: RT