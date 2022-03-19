السيسي يوجه بعلاج مسنة التقاها أثناء جولة تفقدية.. (فيديو)

استجاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناشدة سيدة مسنة التقاها أثناء مرور موكبه الرئاسي ‏في منطقة مصر القديمة، ووجه الجهات المعنية بعلاجها.

واشتكت السيدة المسنة للسيسي سوء حالتها الصحية، وكان رد الرئيس المصري على المواطنة: "والله العظيم كل حاجة سنفعلها لك، تحت أمرك"، ثم أصدر توجيهاته بأن يتم نقلها على الفور لمستشفى الجلاء الطبي.

وجاء لقاء السيسي، بالمواطنة على هامش لقائه عدد من المواطنين في منطقة مصر القديمة أثناء جولته، وحرص على تهنئتهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية واستمع إلى مطالبهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية