شاهد.. قس مصري يثير الجدل على الهواء

أثار قس مصري حالة من الجدل في الساعات القليلة الماضية، في برنامج "حيرة وحل" على إحدى القنوات القبطية، ولقى الفيديو انتشارا واسعا.

وحكي القمص إبراهيم عبده أنه في إحدى المرات، تحديدا في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أصيب شخص بثقب في القلب ونصح الطبيب ذويه بتركه يأكل كل شيء يطلبه، لأن لا أمل في شفائه.

وتابع: "في طريقهم إلى المنزل طلب الشخص المريض أن يأكل طماطم، وظل يأكلها، وبعد أن وصل بيته طلب فرخة، وبعدها أكل كل ما طلبه، وانتظرت عائلته موته مثل ما قال الطبيب، وإذ بصحته تتحسن يوم بعد يوم، فأخذوه إلى الطبيب، وبعد الكشف والأشعة اكتشف الطبيب أن الثقب الموجود في قلب المريض قد التأم، وجاءت المفاجأة أن قشرة الطماطم هي السبب حيث استقرت على الثقب، وبعد أن أكل المريض بدأ الثقب في الالتئام إلى أن اختفى بالكامل. وختم كلامه بأنها أشياء عجيبة فوق العلم وفوق ما اتخيلو".

المصدر: مصر تايمز