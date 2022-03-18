مصر تتحدث عن كشف جديد "مبهر"

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفى وزيري، إن هناك كشفا أثريا جديدا بسقارة يضم 5 مقابر من عصري الدولة القديمة والانتقال الأول، في حالة رائعة.

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وأوضح أن الكشف الجديد الذي سيبهر العالم هو لرجال الدولة في عهد الفراعنة في الدولة القديمة، مبينًا أن العالم سينبهر من الآثار المكتشفة في منطقة جنوب سقارة والاكتشافات التي جرى استخراجها على يد البعثة المصرية.

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" أن التوابيت التي اكتشف وضعت في مخزن في سقارة لاستيعاب الكميات الكبيرة من هذه التوابيت، مبينًا أن المتحف المصري الكبير ضم خبيئة العساسيف التي جرى اكتشافها مؤخرًا، مبينًا أن كل المتاحف فيها اكتشافات جديدة.

وكشف الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن المقبرة الأولى من المقابر المكتشفة لشخص يدعى "إيريه" وهو أحد كبار رجال الدولة، وتتكون من بئر يؤدي إلى غرفة دفن منقوشة الجدران صوّر عليها العديد من المناظر الجنائزية، منها مناظر لموائد القرابين، وواجهة القصر، وأواني الزيوت السبعة.

المصدر: الوطن