انتصار السيسي تكرم عددا من السيدات المؤثرات في المجتمع المصري

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كرمت السيدة المصرية الأولى، انتصار السيسي، عددا من السيدات المؤثرات في المجتمع المصري.

إقرأ المزيد

وخلال احتفالية "أيقونة المرأة المصرية" التي أقيمت بمناسبة يوم المرأة العالمي، كرمت انتصار السيسي، عددا من النساء، وهن:

- اسم الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي، إحدى رائدات العمل الخيري في مصر، ومؤسسة جمعية الباقيات الصالحات، وتسلمت الجائزة بدلا عنها ابنتها رودينا ياسين محمد بسيوني.

- اسم الراحلة علا لطفي غبور، التي كرست حياتها للعمل الخيري وتبنت فكرة إنشاء مستشفى متخصص لعلاج أورام الأطفال حتى تم افتتاح مستشفى 75375، كما أسست جمعية أصدقاء معهد الأورام وتسلمتها عنها ابنتها.

- أنيسة حسونة، الرئيسة التنفيذية لمستشفى "الناس" الخيري لعلاج الأطفال بالمجان، وهي كاتبة وباحثة سياسية، وتعد من أهم النساء المحاربات لحقوق المرأة المصرية.

- ليلى هاني سالم، عضو مجلس الأمناء لمستشفى "بهية" التي تعالج السيدات اللواتي يعانين من سرطان الثدي بالمجان، ومدافعة نشطة عن حقوق الحيوان.

- الفنانة رجاء حسين، واحدة من أفضل فنانات مصر، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي تعدت الـ180 عملا ما بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات.

- الكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد، واحدة من أعلام الكتاب الصحفيين المصريين، وأول محررة عسكرية عملت على توثيق ملف القوات المسلحة، وعضو الهيئة القومية للصحافة.

- ديانا سعد جرجس، مؤسسة مبادرة شجرة التوت لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المشهد الفني والثقافي في مصر، وتوفير بيئة آمنة لهم، وفرص مشاركة فنية.

-المخرجة إنعام محمد علي، إحدى أبرز مخرجات جيلها، حيث تم تكريمها لدورها البارز في التعبير عن القضايا المختلفة على الشاشة، فضلا عن تكريم أمل الزناتي أحمد، إحدى الشخصيات النسائية الملهمة، التي سطرت صورة من الكفاح، وتعمل في صيانة الجرارت وحققت فيها نجاحا لافتا.

- الإعلامية سهير شلبي، التي قضت فترة طويلة في التليفزيون المصري، وقدمت الكثير من الأعمال التي تركت أثرا.

- تهاني عزت، رئيس جمعية الملاك الصغير.

- فاتن صلاح الدين حسن.

- الفنانة فردوس عبدالحميد.

- عزة محمد سمير.

- اللاعبة هنا أيمن جودة.

-سهير عبدالقادر مصطفى.

- الدكتورة زينب علي، منسق مبادرة حياة كريمة في محافظ الغربية.

- الفنانة صفاء أبو السعود.

- الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد.

- هبة مرسي أحمد، أخصائية تمريض بمستشفيات جامعة المنوفي.

- الفنانة نيللي، التي دار بينها وبين قرينة الرئيس حوارا جانبيا على هامش التكريم.

وقالت السيدة المصرية الأولى، انتصار السيسي إن "المرأة المصرية هي التي تضيف للمكان والمنصب الذي تتولاه وليس العكس".

كما أشارت إلى أن "تمكين المرأة ليس فقط من خلال المساواة في المناصب، وإنما أيضا من خلال مساعدتها للقيام بمهامها بكل كفاءة"، لافتة إلى أن "الدولة حريصة على دعم المرأة والحفاظ على حقوقها من خلال العديد من المبادرات".

المصدر: "الوطن" + "اليوم السابع"