مصر.. كاميرات المراقبة تكشف جريمة جثة مقطعة نصفين

كشف مصدر أمني في مصر تفاصيل العثور على صاحب الجثة المجهولة التي عثر عليها مقطعة نصفين بالهرم، وتبين أن الجثة لشاب مواليد 1985 من شبين القناطر.

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وأضاف المصدر أن أسرته أنهت إجراءات محضر التعارف من قبل النيابة العامة والتي أصدرت قرارا بدفن الجثة في مقابر الأسرة بشبين القناطر.

وأوضح المصدر أن كاميرات المراقبة أظهرت مرافقة شخصين بجانب المجني علية في العقار الكائن شارع القدس متفرع من شارع كعبيش طوابق فيصل.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تعرفت على الجناه وجار ضبطهم وعرضهم على النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة عثرت على جثة شاب مقتولا ومقطعا إلى نصفين وملقاة بمنور عقار بالهرم تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

المصدر: أخبار اليوم