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مصر.. رجل أعمال يرتكب جريمة بشعة في الشارع

مجتمع

مصر.. رجل أعمال يرتكب جريمة بشعة في الشارع
Globallookpress
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تمكنت قوات الأمن في مصر من القبض على رجل أعمال، بتهمة قتل صاحب مركز صحي لعلاج اضطرابات النمو لذوي الاحتياجات الخاصة، في أحد الشوارع بإمبابة.

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وأفادت التحريات بأن الشاب المتوفي عمره 32 عاما ومصاب بـ4 طعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم تربص به، وسدد له عدة طعنات أمام باب المركز في إمبابة، وبعدها هرب بسيارته.

أوضحت التحريات أن المتهم مريض نفسيا، ويعاني من اضطرابات نفسية، وأنه قتل المجني عليه بزعم أنه لم يقم بعلاج نجله، وأن نجل المتهم كان من بين المرضى الذين يترددون على المركز الخاص بالمجني عليه.

وتمكنت المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، لكنه ظل يهذي بكلمات غير مفهومة في بداية الأمر، فتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة القتل العمد، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه، لبيان سبب وفاته رسميا.

المصدر: الوطن

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