مصر.. الحكم بالإعدام شنقا على 5 قتلة في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي في مصر بإعدام خمسة محكومين شنقا، أدينوا بقتل أحد المواطنين بقرية النجاحية بدائرة مركز شرطة نجع حمادي.

وذكر موقع "أخبار اليوم" المصري أن التحريات كشفت أن خلافات ثأرية راح ضحيتها 4 أشخاص بين عائلة القتيل وعائلة أخرى بقرية النجاحية، كانت السبب وراء ارتكاب الجريمة.

كما كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة محمد.ص.م (مزارع) وعاطف.ا.ر (عامل) ومحمد.خ.ع (مهندس) وأيمن. ك.ع (محام) و وائل.م.ع (حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية) بسبب خلافات ثأرية بين العائلتين بالقرية.

المصدر: موقع "أخبار اليوم" المصري