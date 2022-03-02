 
مباشر

بعد انقطاع دام 32 عاما.. مقطع فيديو متداول لمسافر تايلاندي في أول رحلة مباشرة إلى السعودية (فيديو)

مجتمع

بعد انقطاع دام 32 عاما.. مقطع فيديو متداول لمسافر تايلاندي في أول رحلة مباشرة إلى السعودية (فيديو)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sifl

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل مسافر تايلاندي بعد تسيير أول رحلة مباشرة من تايلاند إلى السعودية عقب انقطاع أكثر من 30 عاما.

إقرأ المزيد
أمير سعودي عن رفض والده للجنسية البريطانية:
أمير سعودي عن رفض والده للجنسية البريطانية: "دمنا أخضر ولا غيره دم"

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر المسافر التايلاندي وهو يسجد "شكرا لله" على متن طائرة الخطوط الجوية السعودية التي باشرت أول رحلة.

هذا وانطلقت الاثنين، أول رحلة سعودية إلى تايلاند بعد انقطاع دام 32 عاما، في حين تبدأ رحلات الخطوط السعودية من جدة والرياض، بينما ينتظر أن تطلق الخطوط الجوية التايلاندية (THAI) رحلاتها إلى السعودية مطلع شهر مايو المقبل.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا