أمير سعودي عن رفض والده للجنسية البريطانية: "دمنا أخضر ولا غيره دم"

روى الأمير السعودي بندر بن خالد الفيصل جوانب رفض والده منحه الجنسية البريطانية عندما كان شابا.

وقال المستشار في الديوان الملكي، ورئيس هيئة الفروسية، في حوار مطول مع قناة "روتانا خليجية" إنه ولد في بريطانيا منتصف الستينيات، وتحدث عن ردة فعل والده حين تلقى خطابا بشأن منحه الجنسية البريطانية، إذ إن الأمير خالد "ألقى الخطاب في القمامة".

ورداً على سؤال حول موقفه الآن لو وصله خطاب مماثل قال الأمير بندر: "دمنا أخضر ولا غيره دم أبد"، في إشارة إلى الجنسية السعودية.

"دمنا أخضر ولا غيره دم أبد"..

الأمير "بندر بن خالد الفيصل" يروي قصة رفض والده عرض منحه الجنسية البريطانية في سن الشباب.. ويكشف عن موقفه لو عرضت عليه الآن#بندر_الفيصل_في_الصورةpic.twitter.com/Eie5J6lj19 — في الصورة (@almodifershow) February 28, 2022

وتحدث المستشار في الديوان الملكي السعودي أنه أكمل تعليمه من الصف الرابع إلى المرحلة الثانوية في مدينة أبها حين كان والده أميرا لمنطقة عسير.

وقال في حواره إنه لم يكن واحدا من المتفوقين خلال فترة الدراسة المتوسطة والثانوية، وأرجع ذلك إلى "أزمة السرحان وفقدان التركيز التي كانت تلازمه وقتها والتي تمثل مشكلة الكثير من الطلاب في تلك المرحلة".

وتحدث الأمير السعودي عن أن أكثر ما ويطربه هو الفن السعودي واليمني الأصيلين، مشيرا إلى أن اليمن هو أساس العرب والفن.

وانتقد بشدة برامج التيارات الليبرالية والإسلامية في المنطقة العربية، معتبرا إياها "غير مقنعة" ولا تصلح لإدارة دولة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية