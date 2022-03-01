"طبيب الكركمين"يمثل أمام المحكمة الاقتصادية في مصر

تستمر محاكمة المتهم أحمد أبو النصر المشهور بـ "طبيب الكركمين" في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتهمة انتحال صفة طبيب، وترويج وبيع أعشاب طبية مجهولة المصدر وغير مرخصة.

واستمعت المحكمة الاقتصادية لدفاع المتهم أحمد أبو النصر، حيث طالب محامي المتهم الدكتور محمد الجندي، بإخلاء سبيل المتهم بأي كفالة، وسماع جميع الشهود بالقضية.

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وكانت قد أحالت النيابة العامة في مصر المتهم أحمد أبو النصر وشخص آخر معه، إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك.

ونسبت النيابة العامة للمتهم طبيب الكركمين أحمد أبو النصر، تهمة إنشاء وإدارة الصفحات المسماة ب«الدكتور أحمد أبو النصر» على موقع الفيسبوك، وكذلك القناة الخاصة على تطبيق تليجرام، وكذلك الموقع المسمى بالدكتور أحمد أبو النصر على محرك جوجل لبيع منتجات الصحة والغذاء، بهدف ارتكاب جريمة بيع أغذية ومستحضرات طبية من دون ترخيص مهنة مزاولة الطب وانتحال لقب طبيب.

يذكر أن قضية "طبيب الكركمين" أثارت جدلا كبيرا في مصر بسبب ظهور المتهم على عدة شاشات في مصر، والترويج لمواده التجارية لفترة طويلة دون أن يتم كشف حقيقة المواد التي يبيعها ويتداولها عدد كبير من الناس.

المصدر: اليوم السابع