السعودية.. شرطة الرياض تعلن استرداد 3 مركبات استخدمت في السطو على المنازل

أفاد المتحدث الإعلامى باسم شرطة الرياض بأن فرق الأمن المختصة استردت 3 مركبات مسروقة، استخدمت في السطو على المنازل ونهب محتوياتها.

كما أضاف أنه تم القبض على سارقي السيارات الـ3 وهم 3 مواطنين، مشيرا إلى ضبط أقراص خاضعة للرقابة الطبية بحوزتهم.

شرطة منطقة الرياض تسترد (3) مركبات استخدمت في السطو على منازل وسرقتها، وتقبض على الجناة. pic.twitter.com/MuehBon2rT — الأمن العام (@security_gov) February 24, 2022

المصدر: RT