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السعودية.. شرطة الرياض تعلن استرداد 3 مركبات استخدمت في السطو على المنازل

مجتمع

السعودية.. شرطة الرياض تعلن استرداد 3 مركبات استخدمت في السطو على المنازل
AFP
الشرطة السعودية
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أفاد المتحدث الإعلامى باسم شرطة الرياض بأن فرق الأمن المختصة استردت 3 مركبات مسروقة، استخدمت في السطو على المنازل ونهب محتوياتها.

كما أضاف أنه تم القبض على سارقي السيارات الـ3 وهم 3 مواطنين، مشيرا إلى ضبط أقراص خاضعة للرقابة الطبية بحوزتهم.

المصدر: RT

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