السعودية.. شرطة الرياض تعلن استرداد 3 مركبات استخدمت في السطو على المنازل
AFP
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أفاد المتحدث الإعلامى باسم شرطة الرياض بأن فرق الأمن المختصة استردت 3 مركبات مسروقة، استخدمت في السطو على المنازل ونهب محتوياتها.
كما أضاف أنه تم القبض على سارقي السيارات الـ3 وهم 3 مواطنين، مشيرا إلى ضبط أقراص خاضعة للرقابة الطبية بحوزتهم.
شرطة منطقة الرياض تسترد (3) مركبات استخدمت في السطو على منازل وسرقتها، وتقبض على الجناة. pic.twitter.com/MuehBon2rT— الأمن العام (@security_gov) February 24, 2022
المصدر: RT
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