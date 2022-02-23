 
مباشر

جريمة بشعة تهز أحد أحياء مصر.. شاب يذبح نفسه تحت أنظار أهالي المنطقة!

مجتمع

جريمة بشعة تهز أحد أحياء مصر.. شاب يذبح نفسه تحت أنظار أهالي المنطقة!
شاب يذبح نفسه تحت أنظار أهالي المنطقة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sgbs

ذبح شاب مصري نفسه في شارع المنشية بالهرم، في واقعة مؤسفة على مرأى ومسمع من المارة.

إقرأ المزيد
مصر.. شاب يدهس أردنيا والأمن يتحرك بشكل عاجل
مصر.. شاب يدهس أردنيا والأمن يتحرك بشكل عاجل

وتلقى اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، أمس الثلاثاء، بوجود شخص في حالة هياج ممسكا بسلاح أبيض في شارع عمر محمود بمنطقة الطالبية فيصل.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن شابا بدت عليه علامات الارتباك، يعمل بمحل لتصفيف الشعر "حلاق" أحدث جرحا برقبته وسط الشارع.

على إثر ذلك، نقلت سيارة إسعاف الشاب على قيد الحياة إلى المستشفى، وسط جهود من ضباط فرقة الهرم لجمع التحريات الوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

المصدر: مصراوي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا