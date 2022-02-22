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بالفيديو.. نجاة سائق مركبة ومرافقه بأعجوبة من حادث مروع في السعودية

مجتمع

بالفيديو.. نجاة سائق مركبة ومرافقه بأعجوبة من حادث مروع في السعودية
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر انقلاب مركبة بعد اصطدامها بسور خرساني على أحد الطرق الرئيسية في المملكة.

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وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهرت المركبة وهي تنحرف بشكل مفاجئ أثناء سيرها على الطريق، لتصطدم بسور خرساني أدى إلى انقلابها، في حين خرج قائد المركبة ومرافق له، دون تعرضهما لأي إصابة.

المصدر: RT

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