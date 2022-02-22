رحالة سعودي يقطع أكثر من 230 كيلومترا مشيا على الأقدام احتفالا بيوم التأسيس (صور)

بمناسبة "يوم التأسيس" في المملكة العربية السعودية، أقدم الرحالة محمد طامي عسيري (43 عاما)، على قطع 239 كيلومترا مشيا على الأقدام، احتفالا بهذه المناسبة.

وبحسب "سبق"، فإن الرحالة السعودي انطلق من منطقة جازان، ووصل بعد مسيره إلى محافظة محايل عسير، حيث استقبله المحافظ علي بن إبراهيم الفلقي.

من جانبه، قال المحافظ الفلقي: "ما قام به محمد طامي أمر غير مستغرب على أبناء هذا الوطن، الذي سبر حبه وحب قادته أعماق القلوب"، لافتا إلى أن "يوم التأسيس ذكرى خالدة تشع كالنور في ظلام دامس".

وفي حديثه لصحيفة "سبق"، قال الرحالة محمد طامي: "إن ما قام به لا يعدو كونه تعبيرا عن مشاعره بيوم التأسيس، الذي يحكي عن ذكرى خالدة عظيمة ونهضة شاملة عمت جميع مناحي الحياة".

تجدر الإشارة إلى أن الدوريات الأمنية والمرور والهلال الأحمر شاركوا في استقبال الرحالة منذ دخوله الحدود الإدارية للمحافظة، وحتى وصوله مقر مبنى المحافظة الذي جرى فيه التكريم.

سبق

سبق

سبق

المصدر: "سبق"