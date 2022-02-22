راو سعودي يكشف عن عادة للملك المؤسس عبد العزيز عند خروجه بالسيارة ويروي قصة حدثت مع الجمّال (فيديو)

بمناسبة "يوم التأسيس" في المملكة السعودية، كشف الراوي نواف الهويمل، عن عادة كان يفعلها الملك المؤسس الراحل عبد العزيز آل سعود دائما في كل مرة يخرج فيها بالسيارة.

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وعبر قناة "السعودية"، أوضح الراوي نواف الهويمل، عن عادة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، لافتا إلى قصة حول "صرة من الذهب" أعطاها بدلا من "الفضة" لجمّال.



وفي التفاصيل، قال الهويمل: "الملك عبد العزيز كان عنده عادة، في أي طلعة بالسيارة، ومعها السواق، كان يحمل معه صرر من الفضة، للمحتاجين..كان عنده فراسة إذا شاف الواحد من هيئته أنه محتاج، سحب إحدى هذه الصرر الفضة وأعطاها إياه".

وروى الهويمل قصة حدثت مع الملك الراحل قائلا: "كان الملك لحاله في السيارة مع السواق، ولمح جَمّالا، وهو الرجل الذي ينقل أغراض الناس على جِماله، مقابل دراهم، يوم أن رآه، وجد من هيئته وملابسه أنه رجل كبير وواضح عليه أنه فقير، فسحب الملك عبد العزيز إحدى الصرر وأعطاها الرجل، الذي شعر بالامتنان تجاه هذا الموقف وأخذ يشكره ويدعو له".

وتابع الراوي السعودي: "السواق قال للملك..يا طويل العمر، الظاهر إنك أعطيته صرة من الذهب بدلا من الفضة ولخبطت بينهم، فأمر (الملك) السواق أن يعود إلى الجمّال مرة أخرى، ووقف (الملك) عند الرجل، ونبهه أن الصرة، ذهب، قائلا له.."الصرة التي معك هذه من الذهب والواحد منها بـ 13 ريال..انتبه لا يلعبون عليك"، وبعدها أمر (الملك) السواق أن يتحرك بالسيارة قائلا له..ما أعطاه إلا الله سبحانه وتعالى".

المصدر: RT