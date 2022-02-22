مصر.. عقوبة مشددة ضد فنان مشهور حاول اغتصاب 7 فتيات

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على الفنان شادي خلف، بعد اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة، داخل ورشة تدريب تمثيل.

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وكانت الفتيات قد نشرن على حساباتهن بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بتعرضهن للاعتداء من قبل الممثل الشاب شادي خلف، أثناء تلقيهن دورة وورشة عمل عن التمثيل التي نظمها إحدى الاستديوهات الشهيرة.

المصدر: اليوم السابع