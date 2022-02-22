 
مباشر
عاجل
الكرملين: موسكو تظل منفتحة على الاتصالات الدبلوماسية ولا ترغب في قطع علاقاتها مع كييف

مصر.. عقوبة مشددة ضد فنان مشهور حاول اغتصاب 7 فتيات

مجتمع

مصر.. عقوبة مشددة ضد فنان مشهور حاول اغتصاب 7 فتيات
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sg51

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على الفنان شادي خلف، بعد اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة، داخل ورشة تدريب تمثيل.

إقرأ المزيد
مصر.. إحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة بتهمة التحرش وهتك عرض 7 فتيات
مصر.. إحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة بتهمة التحرش وهتك عرض 7 فتيات

وكانت الفتيات قد نشرن على حساباتهن بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بتعرضهن للاعتداء من قبل الممثل الشاب شادي خلف، أثناء تلقيهن دورة وورشة عمل عن التمثيل التي نظمها إحدى الاستديوهات الشهيرة.

المصدر: اليوم السابع

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا