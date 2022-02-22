فنان مصري مشهور يعلن تنازله عن اسمه الفني ويعتذر لفنان كبير (فيديو)

أعلن الفنان المصري مصطفى درويش، تنازله عن اسمه الفني احتراما وتقديرا للفنان الذي يحمل نفس اسمه، والذي اشتهر بتقديم الأعمال الكوميدية.

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ونشر درويش، والذي اشتهر بدوره في مسلسل "100 وش"، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، فيديو يجمعه بالفنان الكوميدي مصطفى درويش، قائلا: "من نادي نقابة المهن التمثيلية بحضور الدكتور أشرف زكي، والأستاذ منير مكرم.. مصطفى درويش.. ويا رب ما أكون سببتلك أي إزعاج.. حضرتك فنان كبير حقك عليا لو كنت سبب في موقف مش حلو ليك".

وأكد: "عمري ما كنت هعمل كده، بس فعلا الراجل ده تعب جدا وده أقل حاجة اعملها علشانه"، مناشدا المنتجين باعتماد اسمه الفني الجديد، ليكون مصطفى حسين درويش، ووضعه على تترات الأفلام والمسلسلات.

وظهر الفنان أشرف زكي، في مقطع الفيديو، قائلا: "إحنا في النقابة بنحل مشاكلنا بالطريق دي، بالحب وبس"، مشيدا بالترحاب الشديد الذي تبادله الفنانان.

المصدر: RT