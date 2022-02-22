بعد اتهامه بالرشوة.. الموسيقار أحمد رمضان يتقدم ببلاغ ضد حمو بيكا

يتقدم أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ للنائب العام خلال الساعات المقبلة، ضد مطرب المهرجانات، حمو بيكا، بعد اتهامه مع عدد من العاملين بالنقابة بتلقي رشاوي مالية منه.

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وانتشرت تسريبات صوتية لمكالمة قيل أنها بين حمو بيكا وشخص مجهول، يتهم حمو خلالها الموسيقار أحمد رمضان، بالحصول على رشوة من أكثر من مطرب مهرجانات، من أجل قيده بنقابة الموسيقيين، من بينهم عنبة وتيخا.

كما اتهم حمو رمضان بأنه منح المطرب الشعبي عنبة كارنيه النقابة، في حين أنه كان قد اتهمه قبل ذلك بأنه قدم أوراقا مزورة للنقابة.

وأوضح رمضان، لصحيفة "الوطن" المصرية، أنه لن يترك حقه، وأنه سيذهب من أجل الحصول على حقوقه بشكل قانوني لما ورد فى تلك المكالمة، لمحاسبة كل كلمة تم قولها فيها.

وكان حمو بيكا، اتهم مجلس النقابة، في مقابلة تلفزيونية معه، باستغلاله في إحياء الأفراح بالمجان، زاعما أنه كان يسدد مبلغ 15 ألف جنيه لأحد أعضاء النقابة، لم يذكر اسمه، مقابل استخراج التصاريح لحفلاته، وكان يتسلم إيصالا بقيمة ألفي جنيه فقط، وفقا لكلامه في المقابلة.

المصدر: "الوطن"