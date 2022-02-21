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الملكة إليزابيث تواصل مهامها رغم الإصابة "بالكوفيد 19 "

مجتمع

الملكة إليزابيث تواصل مهامها رغم الإصابة
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ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية
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نشرت الصفحة الملكية البريطانية على "انستغرام" رسالة تهنئة من الملكة إليزابيث إلى الفائزين في دورة الألعاب الأولمبية في بكين، وذلك بعد ساعات من إعلان إصابتها بفيروس كورونا.

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إصابة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بفيروس كورونا

وعبرت الملكة "اليزابيث الثانية" عن فخرها بحصول فريق الكيرلينغ النسائي البريطاني على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022، و ذلك بعد حصول فريق الكيرلنغ للرجال على الميدالية الفضية بيوم واحد.

 

رسالة الملكة إليزابيث لاقت استحسانا لدى فئات المجتمع البريطاني إذ تمنى لها المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي أن تتعافى بأقرب وقت ممكن.

و كان بيان للقصر الملكي قد أوضح في وقت سابق أن الملكة تعاني من أعراض بسيطة بسبب الإصابة بكورونا، و من المتوقع أن تواصل مهامها في قلعة "وندسور".

المصدر: وكالات

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