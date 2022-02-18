مصر.. أول تعليق حكومي على فيديو ضرب عريس لعروسه المثير للجدل

علقت رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر مايا مرسي، على فيديو ضرب عريس لعروسه في الإسماعيلية بعدما انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع.

إقرأ المزيد

وقالت مرسي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يا راجل "الرجال لا يضربن النساء".. يا راجل بتضرب مراتك وهي بفستان الفرح.. ياراجل بتضربها في الشارع وقدام الناس.. يا عروسة انت عملت صلح بس افتكري الصلح مش خير خالص في حالتك.. مش هنستغرب أبدا إن يتهور عليكي ويقتلك أو يضربك أمام أولادك أو في الشارع تاني وانت معك الولاد.. إن غياب التربية والاحترام والمرؤة هم بداية انهيار الأسرة".

من جانبه، علق الفنان عصام السقا، على واقعة عروسة الاسماعيلية، وكتب قائلا: "انت واد دكر كدا عشان يثبت لأهله إنه راجل وهو معداش حتي من أمام شارع الرجوله المقطع ده هيفضل وصمة عار هتلاحقك حتي ف احلامك ي ياعم الدكر انت".

ويعد المجلس القومي للمرأة هو مجلس قومي حكومي مصري، منشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000، ويتبع رئيس الجمهورية.

المصدر: مصر تايمز