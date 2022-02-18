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شاهد.. رد فعل عريس وعروسه بعد الفيديو المثير للجدل في مصر

مجتمع

شاهد.. رد فعل عريس وعروسه بعد الفيديو المثير للجدل في مصر
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو فرح عروس الاسماعيلية وهي تتراقص برفقة زوجها بعد فيديو ضربها في الشارع المثير للجدل.

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وبعد انتهاء الفرح تم تداول فيديو آخر من داخل منزل الزوجية تظهر فيه عروسة الاسماعيلية برفقة زوجها الذي كان يحضنها، في وجود بعض الرجال من أفراد عائلة العريس يتعازمون على وجبة حمام محشي.

وقال عم عروسة الاسماعيلية الذي ظهر في شقتها أن الزوجين بينهما قصة حب طويلة دامت لأكثر من 13 سنة وأنهما أولاد عم، وأن ما تم تداوله كذب ولم يحدث، فالعريس زف زوجته في 3 سيارات أحدث موديل- على حد قوله- وادعى آخر أن عروسة الاسماعيلية كانت تحتاج- شوية مياه بسكر وفوقها عريسها.

المصدر: اليوم السابع

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