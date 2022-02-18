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مصر.. واقعة تثير ضجة كبيرة في البلاد بين عريس وعروسه في الشارع (فيديو)

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مصر.. واقعة تثير ضجة كبيرة في البلاد بين عريس وعروسه في الشارع (فيديو)
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واقعة مؤسفة بشارع السلطان حسين بالإسماعيلية، حيث أقدم شاب يوم زفافه على ضرب عروسه أمام المارة باللكمات والصفعات.

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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية ذهب عريس لأخذ عروسه من أحد مراكز التجميل بشارع السلطان حسين بمدينة الإسماعيلية، وإذ يفاجئ بشقيقته تبلغه أن العروس تحدثت معها بصوت مرتفع أمام الناس، مما جعله يستشيط غضبا، ويعتدي بالضرب على العروس، ويحاول حملها داخل سيارة الزفاف عنوة.

وذهبت العروس لقسم أول الاسماعيلية، وأبلغت قوة القسم أنها لا تريد الذهاب لبيت الزوجية.

وبعد تداول الفيديو الغاضب أكد والد العريس أن العريس والعروس أبناء عم، وأن ما حدث هو أن العروسة سقطت غصبا عنها على الأرض ونفي تماما أن تكون تعرضت للضرب أو الاهانة، كما ذكر البعض.

وذكر أهل العريس أن العروسين بينهما قصة حب عمرها 13 عاما.

المصدر: اليوم السابع + فيتو + صدى البلد

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