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الكويت.. "شبل يام" يتعرض لحادث سير مروع ويدخل في غيبوبة

مجتمع

الكويت..
يوتيوب
حسين العجمي الملقب بـ"شبل يام"
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إصابة المنشد الكويتي ذو الـ10 أعوام حسين العجمي والمعروف بلقب "شبل يام" بعد تعرضه لحادث مروري.

ونشر مغردون في موقع "تويتر" وغيره أنباء عن وفاة "شبل يام" دماغيا بعد تعرضه لحادث مروري وأنه متواجد الآن في العناية المركزة.

وطالب النشطاء من رواد مواقع التواصل الدعاء للطفل الذي اكتسب شهرة واسعة في العالم الافتراضي العربي وأصبح اسمه حديث الكثير في منصات التواصل الاجتماعي.

ونقل أحد المغردين عن مصدر مقرب من شبل يام حالته الصحية مؤكدا أنه "في غيبوبة ولا توجد فيه أي كسور بسبب الحادث".

كما تداولوا مقطع صوتي منسوب لوالد المشهور الكويتي يؤكد "تعرض ولده لحادث مروري وأنه في حالة وفاة دماغية".

ونشرت إحدى الحسابات المنسوبة لـ"شبل يام" على "إنستغرام" عبر خاصية القصص القصيرة توضيحا حول حالته الصحية مؤكدة على "إنه لا جديد بشأن حالته الصحية بعد".

الكويت..
الكويت..

و"شبل يام" هو منشد كويتي صغير العمر مشهور على مواقع التواصل واسمه الحقيقي حسين العجمي.

واشتهر العجمي بنشر مقاطع مرئية ينشد من خلالها شيلات خليجية عبر منصة "اليوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد حقق نسب مشاهدات كبيرة.

المصدر: مجلة "سيدتي"+ "انستغرام"

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