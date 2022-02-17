الكويت.. "شبل يام" يتعرض لحادث سير مروع ويدخل في غيبوبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إصابة المنشد الكويتي ذو الـ10 أعوام حسين العجمي والمعروف بلقب "شبل يام" بعد تعرضه لحادث مروري.

ونشر مغردون في موقع "تويتر" وغيره أنباء عن وفاة "شبل يام" دماغيا بعد تعرضه لحادث مروري وأنه متواجد الآن في العناية المركزة.

وطالب النشطاء من رواد مواقع التواصل الدعاء للطفل الذي اكتسب شهرة واسعة في العالم الافتراضي العربي وأصبح اسمه حديث الكثير في منصات التواصل الاجتماعي.

تعرض المنشد #شبل_يام إلى حادث مروري ،دعواتكم له بالشفاء.. pic.twitter.com/5MV1J7Cgha — وافي آل سليم (@2000Tuo) February 16, 2022

ونقل أحد المغردين عن مصدر مقرب من شبل يام حالته الصحية مؤكدا أنه "في غيبوبة ولا توجد فيه أي كسور بسبب الحادث".

كما تداولوا مقطع صوتي منسوب لوالد المشهور الكويتي يؤكد "تعرض ولده لحادث مروري وأنه في حالة وفاة دماغية".

كلام والد حسين الله يشفيه ويعافيه ويقوم بالسلامه #وفاة_شبل_يام_دماغياًpic.twitter.com/ciYdUOExPr — زياد (@qo_9n) February 16, 2022

#شبل_يام اتركو بعض التغريدات مادري وش فايدة الناس الي تكذب pic.twitter.com/faShN34ZHF — راشدالحربي (@R_A_A30) February 16, 2022

ونشرت إحدى الحسابات المنسوبة لـ"شبل يام" على "إنستغرام" عبر خاصية القصص القصيرة توضيحا حول حالته الصحية مؤكدة على "إنه لا جديد بشأن حالته الصحية بعد".

و"شبل يام" هو منشد كويتي صغير العمر مشهور على مواقع التواصل واسمه الحقيقي حسين العجمي.

واشتهر العجمي بنشر مقاطع مرئية ينشد من خلالها شيلات خليجية عبر منصة "اليوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد حقق نسب مشاهدات كبيرة.

المصدر: مجلة "سيدتي"+ "انستغرام"