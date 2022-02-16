مصر.. تأييد حبس الإعلامي توفيق عكاشة

قضت محكمة جنح مدينة نصر بتأييد حبس الإعلامى المصري توفيق عكاشة 3 أشهر في الدعوى المقامة ضده، عن متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه.

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وكانت المحكمة أصدرت حكما غيابيا على توفيق عكاشة بالحبس 3 أشهر في دعوى "الدفع لا الحبس" المقامة ضده من طليقته عن متجمد نفقة قدرها 180ألف جنيه.

يشار إلى أنه ألقى القبض على عكاشة في وقت سابق بمطار القاهرة، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق التي قررت إخلاء سبيله بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة ضده.

المصدر: المصري اليوم