طليقة توفيق عكاشة: عنده 8 كلاب وجايب لهم مدرب ورافض يدفع نفقة ابنه

قالت رضا الكرداوي طليقة الإعلامي المصري توفيق عكاشة إن الأخير هاتفها عقب القبض عليه وترحيله إلى النيابة العامة وطلب منها الصفح والسماح عنه نظرا لكم القضايا الكبيرة المتهم فيها.

وأضافت طليقة عكاشة في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المصري أنها حصلت على مجموع أحكام صادرة ضده في قضايا نفقة وسب وقذف، مؤكدة: "دوخت سنين عشان حقي وحق ابنه وروحت لجميع الناس ومحدش عبرني وفي الآخر لجأت لربنا ورفعت الملف لرب السماوات".

وأشارت طليقة الإعلامي توفيق عكاشة إلى أن مجمدات النفقات المستحقة عليه بلغت 900 ألف جنيه بالإضافة إلى غرامة قدرها 120 ألف جنيه، وادعى عدم مقدرته على السداد في حين أنه "يربي 8 كلاب وجايب لهم مدرب خاص ومستخسر في ابنه نفقة مصاريفه"، حسب قولها.

وتابعت الكرداوي: "فوضت أمري لله وربنا رجع لي حقي بعد ما روحت وناشدت كل الناس وكلمني من ساعتين وقالي الحقيني وأنا هروح المحكمة أديهم باقي الأحكام اللي صدرت ضده من محكمة الأسرة لأنها منزلتش على الجهاز".

وكشفت مصادر تفاصيل القبض على الإعلامي توفيق عكاشة، في مطار القاهرة، حيث كان ينهي إجراءات سفره، وفوجئت القوات الأمنية بوجود أحكام قضائية واجبة النفاذ عليه.

ورحلت أجهزة الأمن الإعلامي توفيق عكاشة إلى المحاكم القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعمل المعارضة الاستئنافية في تلك القضايا.

وكان توفيق عكاشة صدرت ضده أحكام نهائية في عدة قضايا، ومنها قضيته السابقة مع طليقته وابنهما.

جدير بالذكر أن المذيعة رضا الكرداوي طليقة الإعلامي توفيق عكاشة، قد رفعت دعوى نفقة، وحصلت على أحكام نفقة لها ولابنهما يوسف بقيمة 450 ألف جنيه، وقد تم تحويل عكاشة للمحكمة.

وصدرت عدة أحكام بحبس توفيق عكاشة وهي 3 أحكام قضائية واجبة النفاذ على مدار 5 سنوات.

وفي حكم سابق لها، رفضت محكمة أسرة مدينة نصر الدعوى المقدمة من توفيق عكاشة بتخفيض النفقة بحجة ادعائه الفقر لعدم عمله، حيث استندت المحكمة على المستندات التي قدمتها طليقته والتي تفيد بأملاكه وثروته.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري