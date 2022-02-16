جليلة المغربية تثير الجدل حول علاقتها بالمطرب المصري تامر حسني وزوجته ترد

أثارت الفنانة المغربية جليلة الجدل بعد تصريحاتها حول علاقتها بالمطرب المصري تامر حسني، وتصدرت محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي بعد حديث الأولى عن حبها الشديد للأخير.

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وطلبت جليلة في مداخلة هاتفية مع الإنفلونسر الأردني حمودي حسين، من الجمهور بأن "يرحموها لأنّها لا تريد هدم علاقة تامر بزوجته إطلاقا".

وأشارت جليلة في اتصالها الهاتفي، إلى أنَّها مازالت تحب تامر حسني "بحبه وبموت عليه"، مؤكّدة أنَّه عندما عاد إليها وتجددت علاقتهما أخبرها أنه انفصل عن زوجته بسمة بوسيل منذ عام ونصف.

وأضافت جليلة، باكية أنَّها تريد الرحمة من الناس "أنا أحبه وأموت عليه وهو نفس الشيء، وفي تفاصيل ما أقدر أقولها احترامًا للطرف الثاني، وفي حاجات ما أقدر اتكلم وأصرح عنها"، متابعة: "كنت رافضة إنه يرجع حياتي لأنه أكتر إنسان أذاني وتعبني في الحياة".

وتابعت: "أخبرني بانفصاله عن أم أولاده من سنة ونصف وعلى هذا الأساس وافقت على الرجوع إليه، أنا مش بخرب بيوت الناس، أنا مش جاية من الشارع، أنا إنسانة محترمة وعندي سمعتي، أرجوكم ارحموني".

وفي أول رد عملي من تامر على شائعات انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، نشر عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو قصيراً جمعه بها ليكذّب بطريقة غير مباشرة شائعات الانفصال عن زوجته.

وظهر تامر في الفيديو بجوار زوجته وهي تمسك مجموعة من البالونات بيدها، وعلق قائلاً: "مع زوجتي الحبيبة".

وأعادت بسمة بوسيل نشر الفيديو عبر حسابها الخاص لتؤكد عدم صحة كل ما نُشر من أخبار حول انفصالهما.

المصدر: وسائل إعلام مصرية