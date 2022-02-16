حادث مأساوي.. وفاة سيدة هندية بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه (فيديو)

تحول حفل زفاف في راجستان بالهند إلى مأساة، حيث توفيت والدة العريس، أثناء رقصها احتفالا بابنها الوحيد.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وفاة الأم البالغة من العمر 55 عاما، بين ذراعي العريس.

المصدر: وكالات

وأظهر الفيديو وفاة الأم أثناء رقصها في حفل زفاف ابنها عندما سقطت فجأة.

وحاول العريس إنقاذ والدته التي نقلت إلى المستشفى حيث أعلن الطبيب وفاتها.

وبحسب تقارير إعلامية محلية فإن الأم، نيلام، رقصت في حفل الزفاف لمدة 20 ثانية فقط وهي تمسك بيد ابنها قبل أن تصاب بنوبة قلبية مفاجئة وتسقط بين ذراعيه.

المصدر: Teller Report