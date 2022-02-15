مصر.. جدل واسع بعد عرض فيلم لأول مرة يحتوي على ألفاظ ومشاهد خادشة

تعرض فيلم رأس السنة المصري لموجة من الانتقادات الحادة بعد عرضه لأول مرة، عبر شاشة روتانا سينما في مصر.

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وبدأت الأزمة عندما نشرت قناة روتانا مجموعة مقاطع من فيلم رأس السنة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومن ثم طالت الانتقادات الفيلم، مطالبين بحذف الفيلم من العرض لما فيه من عري وشذوذ جنسي وغيره.

وتعرض الفيلم لهجوم واسع عام 2020، حيث يجسد خلاله تفاصيل عالم الأثرياء وطريقة احتفالهم بموسم رأس السنة بين العلاقات الجنسية وتناول الخمور والمخدرات، كما احتوى الفيلم على العديد من المشاهد الجريئة.

وشارك بفيلم رأس السنة، كل من "إياد نصار، أحمد مالك، بسمة، شيرين رضا، إنجي المقدم، هدى المفتي، وعلي قاسم، تأليف محمد حفظي ومن إخراج محمد صقر".

المصدر: القاهرة 24