"اتكلم عن نفسك".. أحمد فلوكس يهاجم الباجوري على تصريحاته الأخيرة

عبر الفنان المصري أحمد فلوكس عن غضبه الشديد من المخرج هادي الباجوري على تصريحاته الأخيرة التي عرّضته لهجوم شديد.

وأعلن المخرج هادي الباجوري موافقته على تأدية زوجته مشاهد رومانسية في الأفلام، مؤكدا أنه لا مانع لديه من أن يتم تقبيل زوجته الفنانة ياسمين رئيس في أعمالها.

إقرأ المزيد

كما دافع المخرج عن هند صبري بعد ظهورها ببدلة رقص في مسلسلها الجديد "البحث عن علا"، حيث قال: "إحنا شعب بيمشي بمايوهات على البحر وبنسقف للراقصات في الأفراح وبنعترض على بدلة رقص في مسلسل!".

وكتب فلوكس في تدوينة على "فيسبوك": "ناس مين اللي بتسيب بناتها وزوجاتها تلبس مايوه عريان مش فاهم... اتكلم عن نفسك يا ريس وعن نوعك".

وأضاف: "أنت ماعندكش مشاكل أن مراتك تتباس ده موضوعك مش موضوعنا، براحتك.. لكن ده أنت وده نوعك انت إحنا لا.. أنت بتقول إيه.. اتقِ الله".

وذكر في تدوينته: "يعني واحد بيشم يبقى كل الناس شمامة واحد فاشل تبقى كل الناس فشلة، وللأسف الكلام متاخد عنوان وللأسف أنا مش فاهم يعني ولا عمل ليه ناجح حتي شريهان عودتها سواء مسرح أو إعلان مش هاتكلم ولا كأنها رجعت.. ولسه أساسا بيشتغل.. امتى المهنة دي تتعدل وتنضف بقي.. خلوها تنضف".

وكان المخرج هادي الباجوري قد أثار جدلا واسعا بتصريحاته ما عرضه للهجوم والانتقادات اللاذعة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية