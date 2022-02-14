مصر.. مذبحة أسرية في صعيد مصر والأمن يتدخل بالرصاص الحي

ارتكب مواطن مصري في محافظة قنا بصعيد مصر مذبحة أسرية غامضة وصل عدد ضحاياها إلى 6 أشخاص من عائلة واحدة بينهم القاتل.

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ودبت الخلافات بين شاب يعاني من مرض نفسي نتيجة إدمانه لـ"مخدر الشابو" مع عائلته، حول إقناعه بعلاجه أكثر من مرة داخل مصحة نفسية لكنه رفض.

وأصيب الشاب يوم الواقعة بحالة هياج عند محاولة الإمساك به من عائلته، بغرض عرضه على طبيب نفسي مما دفعه للإمساك ببندقية وقام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه أسرته، ما تسبب في مقتل والديه وزوجته وإصابة 2 آخرين "شقيقته وزوجها".

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا من الأهالي بسماع أصوات أعيرة نارية داخل المنزل قرابة الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف.

وخلال استهداف قوات الأمن للمتهم بمسكن خاص به تحت الإنشاء بأرض زراعية بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف ونتج عن ذلك مصرعه وعثر بجواره على (بندقية آلية – عدد كبير من الطلقات) .

وأسفر التعامل عن إصابة أحد الضباط وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الأهرام