القضاء السعودي يصدر حكمه على مواطن سكب ماء النار على وجه زوجته

أدانت محكمة الاستئناف في جدة مواطنا أحرق وجه زوجته بماء النار بذريعة أنها "لا تطيعه وحرمته من رؤية أولاده". وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات.

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وإضافة إلى السجن، قضت المحكمة بتعويض المعتدى عليها 100 ألف ريال، مع التعهد المشدد بعدم التعرض لها قولا أو فعلا.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الزوج المعتدي سكب "ماء النار على وجه الزوجة ولاذ بالفرار، وتطوعت المحامية السعودية في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء نجود قاسم بالدفاع عن الضحية على مدى 5 سنوات من المداولات القضائية، مع فريق عمل قانوني ومختصات من جمعية حماية الأسرة، وانتهى ملف الواقعة بالاقتصاص للزوجة المحروقة بحكم نهائي".

المحكمة قدرت نسبة العجز لدى الزوجة بنحو 25 في المئة، وكان الحكم الأولي على الزوج يقضي بالسجن 5 سنوات، إلا أن محكمة الاستئناف "نقضت الحكم واعتبرته قليلا في حقه كون ما أقدم عليه عمل شنيع. وقررت المحكمة مجددا الحكم بسجنه في الحق العام عشر سنوات". إضافة إلى الغرامة.

وكانت "جمعية حماية الأسرة" ذكرت أن الزوجة الضحية متزوجة منذ 25 عاما ولديها طفلان، ونقلت الجمعية عن المعتدى عليها أن زوجها "غير سوي وسلوكه غير جيد" وأنها اضطرت إلى طلب فسخ زواجها منه "بسبب سوء عشرته"، حسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة محامي "تراحم" أشرف السراج أن فريق عمل تشكل من محامين ومحاميات لمتابعة قضية الضحية أمام المحكمة الجزائية ومحكمة الأحوال الشخصية.

بينما قالت المحامية نجود قاسم إن الحكم النهائي جاء بعد سلسلة من الإجراءات والمتابعة "حتى تم ضبط الزوج الهارب وتقديمه للعدالة بناء على قرار قضائي بجلبه بالقوة الجبرية".

المصدر: "عكاظ"