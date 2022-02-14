ضجة وغضب في الكويت بعد نسيان طفل في ثلاجة الموتى دون دفنه لأكثر من عام (فيديو)

ضجة كبيرة شهدتها الكويت بعد قضية "نسيان" طفل متوفي في ثلاجة الموتى داخل أحد المستشفيات دون دفنه، لأكثر من عام.

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وكشف عن هذه القضية المحامي الكويتي عبد العزيز الوعلان، لافتا إلى أنه رفع شكوى بهذا الخصوص.

وعبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" توجه فيها لوزير الصحة، قال عبد العزيز الوعلان: "السيد وزير الصحة المحترم..تقدمت اليوم بشكوى ضد أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة الفروانية لعدم قيامهم بالإبلاغ عن وفاة نجل موكلي للجهات الرسمية، وكذلك عدم تمكينهم موكلي من إكرام فلذة كبده المرحوم بدفنه، والاحتفاظ بجثته في ثلاجة الموتى لمدة سنه وشهر و 4 أيام بالضبط ، كل ذلك بدون أي مسوغ قانوني أو طبي والأدهى أن يكون تبرير المستشفى..آسفين نسيناه".

وأضاف الوعلان: "مع العلم أن إدارة المستشفى نفسها هي من رفضت تسليم موكلي جثة نجله بداعي قيامهم بتجهيزه وتسليمه لإدارة شؤون الجنائز لدفنه (حسب التعليمات الواردة لهم كما يزعمون )..دكتور خالد أنت ووزارتك أمام مسؤوليه طبية وأخلاقية كبيرة".

وتابع: "أتمنى أن يتم أخذ الموضوع على محمل الجد واتخاذ كافة الإجراءات ضد المستشفى وإدارته، مع العلم أن الشكوى تم تقديمها للسيد وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة التراخيص الطبية اليوم وتم إرفاق كافة المستندات معها".

والاحتفاظ بجثته في ثلاجة الموتى لمدة سنه وشهر و ٤ أيام بالضبط ، كل ذلك بدون أي مسوغ قانوني أو طبي

والأدهى أن يكون تبرير المستشفى ( آسفين نسيناه )@DrAlsaeid@KUWAIT_MOH#طفل_في_ثلاجة_المستشفى — عبدالعزيز الوعلان #فلسطين_حره (@A_Alwaalan) February 13, 2022

وأتمنى أن يتم أخذ الموضوع على محمل الجد واتخاذ كافة الإجراءات ضد المستشفى وإدارته ، مع العلم أن الشكوى تم تقديمها للسيد وكيل وزارة الصحه ومدير إدارة التراخيص الطبيه اليوم وتم إرفاق كافة المستندات معها .@DrAlsaeid@KUWAIT_MOH#طفل_في_ثلاجة_المستشفى — عبدالعزيز الوعلان #فلسطين_حره (@A_Alwaalan) February 13, 2022

وفي لقاءات تلفزيونية، أوضح المحامي الكويتي تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن "شخصا من المستشفى اتصل بوالد الطفل عقب سنة من وفاته وأبلغه أن ابنه لا يزال في ثلاجة المستشفى، رغم إبلاغهم سابقا من قبل المستشفى بأنهم دفنوه بعد توقيعه على الأوراق، وأن العلاقات العامة في المستشفى أبلغوا والد الطفل الذي كان منشغلا بزوجته التي أصيبت بانهيار بعد ولادتها لطفلها المتوفى، أنهم سيقومون بالدفن كإجراء روتيني للأطفال الذين يولدون متوفين، بسبب جائحة كورونا، لكنهم لم يقوموا بذلك".

#تقرير_النهار



. المحامي عبدالعزيز الوعلان يكشف تفاصيل مروعة حول نسيان دفن جنين لسنة وأربعة أشهر



• #النهار رصدت القضية .. وتعرفت على الحيثيات من البداية للنهاية



• تقرير الزميلة ريما ناصر@rima_nasser97pic.twitter.com/d6RANAp4OK — جريدة النهار الكويتية (@naharkw) February 13, 2022

كما لفت إلى أن "مدير العلاقات العامة في المستشفى قدم "كاكاو" لوالد الرضيع المتوفي "رضاوة" للسنة اللي تم نسيان جثة ابنه في الثلاجة".

المحامي عبدالعزيز الوعلان: مدير العلاقات العامة في المستشىفى قدم "كاكاو" لوالد الرضيع المتوفي رضاوه للسنة اللي تم نسيان جثة ابنه في الثلاجة#طفل_في_ثلاجة_المستشفىpic.twitter.com/otpIxU46Er — ترند (@Trendnews) February 13, 2022

هذا واتنشر "هاشتاغ": "طفل في ثلاجة المستشفى" وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل عن غضبهم من هذه الحادثة، مطالبين بالمحاسبة.

واعتبر الإعلامي طلال الكشتي أن الحادثة هذه "فضيحة"، وعلق بالقول: "فضيحة بكل المقاييس وأعرف والد الطفل معرفة شخصية، وزارة الصحة تحتاج إلى نسفه، خصوصا المستشفيات والعيادات الخاصة".

فضيحة بُكل المقاييس واعرف والد الطفل معرفة شخصية ، وزارة الصحة تحتاج الى نسفه خصوصاً المستشفيات والعيادات الخاصة https://t.co/OxyzHYd9yV — طلال الكشتي (@Talal_Alkashte) February 13, 2022

المصدر: RT