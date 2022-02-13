سقوط امرأة أربعينية في بئر بمدينة جزائرية

تمكن أفراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية ضاية بن ضحوة في مدينة غرداية الجزائرية، من إنقاذ امرأة تبلغ من العمر 43 سنة سقطت داخل بئر تقليدية عمقها 20 مترا وفيها حوالي متر ماء.

ووفق صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن "المرأة أصيبت بكدمات متعددة، أين تم إخراجها وإسعافها في عين المكان ونقلها على جناح السرعة إلى المستشفى من أجل تلقي الإسعافات الضرورية".

ووجهت مديرية الحماية المدنية نداء لأصحاب الأراضي، "بتغطية الآبار بإحكام لتفادي وقوع أي خطر سقوط إنسان أو حيوان".

المصدر: "النهار"