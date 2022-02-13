مصر.. ضجة على مواقع التواصل بسبب منتج غذائي "يحتوي كحولا" والشركة توضح

حالة من الجدل أثارتها قضية احتواء منتج شركة "أوريو" على كحول، بعد أن نشر موقع "القاهرة 24" بريدا إلكترونيا لرسائل منها بهذا الخصوص، في حين ردت الشركة موضحة التفاصيل.

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نقل موقع "القاهرة 24" عن شركة "أوريو" العالمية قولها إن "حلال منتجها يتوقف على شهادة الحلال في البلد المصنعة له"، وذلك بعد نشر بريد إلكتروني للشركة، يكشف احتواء منتجها على كحول.

وخلال رسالتها لموقع "القاهرة 24"، قالت الشركة: "تعتمد شهادة الحلال للمنتج، وفقا للبلد الذي يصنع بها"، لافتة إلى أن "دولتين لم يخضع الأوريو فيهما لمعايير الحلال"، حيث نشر الموقع الرسائل المتبادل مع الشركة.

وأوضحت الشركة قائلة: "الأوريو ليس حلالا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا..لذلك نوصي المستخدمين دائما بفحص المكونات والملصق، لضمان ملاءمتها لنظامك الغذائي".

وكان "القاهرة 24" قد نشر في وقت سابق بريدا إلكترونيا لشركة "أوريو"، يتضمن احتواء منتجها على الكحول، مما يجعل أكله حراما في العديد من الديانات، وذلك بعد وجود تعريف في الصفحة الرسمية للشركة، بعدم حلال منتجها خاصة في الديانة الإسلامية، حيث تواصل الموقع مع مرسلة للبريد الإلكتروني، وهي فتاة تدعى ثريا شيخ البلد، لبنانية الجنسية، وتعيش في الولايات المتحدة، والتي أكدت أنها بمجرد قراءة تعريف المنتج على الصفحة الرسمية، أرسلت بريدا إلكترونيا للشركة، للتأكد من حلال منتجها.

في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، قالت ثريا شيخ البلد: "بدأت الشك في احتواء بسكويت الأوريو على شيء حرام، عندما ذكرت الصفحة الرسمية للمنتج أنه غير حلال، على الرغم من عدم احتواءه على خنزير أو مواد حيوانية".

وتابعت: "أنا بعثت للشركة إيميل، كتبت فيه هل الأوريو يحتوي على الكحول؟ وعلى طول بعتولي إيميل فيه الإجابة، أنه فعلا الأوريو فيه كحول، لكن بنسبة قليلة"، مضيفة أن الشركة قالت لها: "عند استخدام الكحول في منتجاتنا بكمية كبيرة، سيتم وضع علامة على خط المكونات، ومع ذلك، عند استخدام مستخلص الفانيليا نضع في ملفات التعريف وجود الفانيليا في المنتج، ولكن نظرا لوجود الكحول بكمية دقيقة، لن تتم كتابته، ولكن من المهم ملاحظة أن كل الكحول تقريبا من المستخلصات، يتبخر أثناء عملية الخبز".

المصدر: "القاهرة 24"