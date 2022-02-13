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مصر.. السجن 15 عاما لمواطن هدد فتاتين بنشر صورهما

مجتمع

مصر.. السجن 15 عاما لمواطن هدد فتاتين بنشر صورهما
Globallookpress © Ayman Mose / Source: ZUMAPRESS.com
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أصدرت محكمة جنايات المنيا في مصر، حكما يقضي بالسجن المشدد 15 عاما، لمواطن متهم بتهديد فتاتين بنشر صور خاصة لهما، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية.

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وتم إصدار هذا الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين إسلام محمد حمزة وشعبان مغربي محمد وسامح أحمد حسين، وبحضور محمد جمال سعد وكيل النيابة وبأمانة سر نبيل بشرى.

جاء ذلك بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا، يفيد بقيام المتهم "ط.م" (32 عاما) من المنيا فى عام 2020، بتهديد المجني عليهما "ع.م.ا" (33 عاما) وشقيقتها "أ.م.أ" (18 عاما - طالبة،) عن طريق التواصل معها كتابة عبر تطبيق "واتساب"، وأرسل لهما رسائل تتضمن تهديدا بعدد من الصور الشخصية الخاصة بالمجنى عليها الأولى وطلب منها إرسال مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الصور.

المصدر: "مصراوي"

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