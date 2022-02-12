جريمة مروعة في مصر.. امرأة تتخلص من طفلتها بمساعدة عشيقها

اعتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا ربة منزل بتهمة قتل طفلتها البالغة من العمر 3 أعوام بمساعدة عشيقها في قرية جزيرة العبل شمالي المحافظة.

وفي تفاصيل الواقعة، تلقى مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد ورود بلاغا بالعثور على جثة طفلة داخل منزلها بقرية جزيرة العبل وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف برفقة الشرطة إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة الطفلة وبها أثار خنق، داخل منزل عائلتها، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من قبل الأجهزة الأمنية لكشف غموض الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن "وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفلة، وعشيقها بخنق الطفلة حتى الموت بعدما رأتهما في وضع مخل، خشية الفضيحة".

وجرى نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي، وانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وكشف سبب الوفاة، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصدر: القاهرة24