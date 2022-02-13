إدراج اسم مغنية ستمثل أوكرانيا في "يوروفيجين" في القائمة السوداء

تم إدراج اسم المغنية الأوكرانية ألينا باش، التي فازت في مسابقة الاختيار الوطني لتمثل أوكرانيا في مسابقة Eurovision 2022 الموسيقية، في القائمة السوداء للقوميين الأوكرانيين.

وذكر الموقع الإلكتروني لهذه القائمة المعروفة باسم "صانع السلام"، أنه تم ضم المغنية إلى هذه القائمة بسبب زيارتها إلى شبه جزيرة القرم. واعتبر الموقع هذا التصرف بمثابة "انتهاك متعمد لحدود دولة أوكرانيا".

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ويشار إلى أن هذه الفتاة، قدمت خلال مسابقة الاختيار الوطني أغنية "ظلال الأجداد المنسيين"، وفازت بالمركز الأول بـ 15 نقطة وفقا لنتائج تصويت الجمهور وهيئة التحكيم.

في عام 2019، اندلعت فضيحة في أوكرانيا بعد أن انتشر خبر زيارة ألينا باش إلى القرم بعد عودة شبه الجزيرة إلى روسيا. وبعد ذلك بدأت التهديدات تنهال على المغنية وعائلتها.

من جانبها، أوضحت ألينا باش أنها ذهبت إلى شبه الجزيرة في عام 2015 لحضور حفل زفاف. وشددت على أنها منذ إنشاء مجموعتها الموسيقية لم تقدم أي عروض في روسيا.

المصدر: نوفوستي