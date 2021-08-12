أوكرانيا تمنع "ملك الغناء" الروسي من دخول أراضيها  

قالت وكالة "أو أن أن" للأنباء، إن جهاز الأمن الأوكراني منع المغني الروسي المعروف فيليب كيركوروف، من دخول البلاد لمدة ثلاث سنوات.

وذكرت الوكالة، أن وزارة الثقافة والسياسة والإعلام في أوكرانيا أدرجت في يونيو الماضي، كيركوروف الذي يلقب "بملك الغناء" الروسي، في قائمة الأشخاص الذين يشكلون تهديدا وخطرا على الأمن القومي الأوكراني.

ونقلت الوكالة عن بيان للمخابرات: "من أجل ضمان الأمن القومي لأوكرانيا ... في 7 يونيو 2021، اتخذ جهاز الأمن الأوكراني قرارا بمنع كيركوروف من دخول أراضي أوكرانيا لمدة ثلاث سنوات".

في أغسطس 2015، أصدرت وزارة الثقافة في أوكرانيا قائمة تضم فنانين وشخصيات اجتماعية وثقافية، بما في ذلك من روسيا، الذين "يشكلون تهديدا للأمن القومي" لأوكرانيا.

ومن بين الفنانين المدرجين في القائمة كان المطرب أوليغ غازمانوف، والمطرب يوسف كوبزون، والمغنية فاليريا بيرفيلوفا (الاسم الفني- فاليريا)، والمطرب سيرغي بينكين وغيرهم، ويجري بشكل دوري تحديث هذه القائمة.

المصدر: نوفوستي