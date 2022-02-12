وفاة بطريرك ورئيس الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم

توفي في الولايات المتحدة، البطريرك مار ادي الثاني، بطريرك ورئيس الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم.

وكتب وزير الاتصالات في حكومة إقليم كردستان العراق، أنو جوهر، في تغريدة بموقع "تويتر": "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ انتقال مثلث الرحمات قداسة البطريرك مار ادي الثاني بطريرك ورئيس الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم إلى الفردوس السماوي".

وأضاف انو جوهر: "نطلب له من الرب يسوع المسيح له المجد الراحة الأبدية في الملكوت السماوي ونعزي إخواتنا واخوتنا الآشوريين في هذا المصاب الجلل".

ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ انتقال مثلث الرحمات قداسة البطريرك مار ادي الثاني بطريرك ورئيس الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم الى الفردوس السماوي، نطلب له من الرب يسوع المسيح له المجد الراحة الابدية في الملكوت السماوي ونعزي اخواتنا واخوتنا الاشوريين في هذا المصاب الجلل. pic.twitter.com/X4w3jaFSAz — Ano Abdoka ܐܢܘ 𒀭𒀀𒉡 (@AnoAbdoka) February 11, 2022

بدورها ذكرت وزير الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية ايفان جابرو، في تغريدة لها: "ببالغ الحزن تلقينا نبأ رحيل غبطة البطريرك مار ادي الثاني الجاثاليق للكنيسة الشرقية القديمة الى العالم الأبدي السماوي".

وأضافت جابرو: "تعازينا لكنيسته وأهله وأصدقائه ونطلب من الرب أن يمنحهم الصبر والسلوان، الراحة الأبدية أعطه يارب ونورك الدائم يشرق عليه".

ببالغ الحزن تلقينا نبأ رحيل غبطة #البطريرك_مار_أدي_الثاني الجاثاليق #للكنيسة_الشرقية_القديمة الى العالم الابدي السماوي، تعازينا لكنيسته وأهله وأصدقائه ونطلب من الرب ان يمنحهم الصبر والسلوان.

الراحة الابدية اعطه يارب ونورك الدائم يشرق عليه pic.twitter.com/pdsggqCKHN — ايفان جابرو Evan Gabro (@EvanGabro) February 11, 2022

في حين كتب الأمين العام لحركة "بابليون" ريان الكلداني في تغريدة: "رحل مار ادي، بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العالم وابن العراق البار".

وأضاف: "نودع اليوم قامة من المحبة والسلام، في وقت أكثر ما تحتاجه بلادنا والعالم هو السلام. نعزي العراق والكنيسة والعالم بفقدانك، الراحة الأبدية أعطه يا رب".

رحل مار إدي، بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العالم وإبن العراق البار. نودع اليوم قامة من المحبة والسلام، في وقت أكثر ما تحتاجه بلادنا والعالم هو السلام..نعزي العراق والكنيسة والعالم بفقدانك، الراحة الأبدية أعطه يا رب. pic.twitter.com/9o4sdIgj3b — Ryan Chaldean ريان الكلداني (@ChaldeanRyan) February 12, 2022

المصدر: "رووداو"