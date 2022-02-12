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وفاة بطريرك ورئيس الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم

مجتمع

وفاة بطريرك ورئيس الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم
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توفي في الولايات المتحدة، البطريرك مار ادي الثاني، بطريرك ورئيس الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم.

وكتب وزير الاتصالات في حكومة إقليم كردستان العراق، أنو جوهر، في تغريدة بموقع "تويتر": "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ انتقال مثلث الرحمات قداسة البطريرك مار ادي الثاني بطريرك ورئيس الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم إلى الفردوس السماوي".

وأضاف انو جوهر: "نطلب له من الرب يسوع المسيح له المجد الراحة الأبدية في الملكوت السماوي ونعزي إخواتنا واخوتنا الآشوريين في هذا المصاب الجلل".

بدورها ذكرت وزير الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية ايفان جابرو، في تغريدة لها: "ببالغ الحزن تلقينا نبأ رحيل غبطة البطريرك مار ادي الثاني الجاثاليق للكنيسة الشرقية القديمة الى العالم الأبدي السماوي".

وأضافت جابرو: "تعازينا لكنيسته وأهله وأصدقائه ونطلب من الرب أن يمنحهم الصبر والسلوان، الراحة الأبدية أعطه يارب ونورك الدائم يشرق عليه".

في حين كتب الأمين العام لحركة "بابليون" ريان الكلداني في تغريدة: "رحل مار ادي، بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العالم وابن العراق البار".

وأضاف: "نودع اليوم قامة من المحبة والسلام، في وقت أكثر ما تحتاجه بلادنا والعالم هو السلام. نعزي العراق والكنيسة والعالم بفقدانك، الراحة الأبدية أعطه يا رب".

المصدر: "رووداو"

 

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