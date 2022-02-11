"أديداس" تثير ضجة بإعلانها لحمالات الصدر

أثار إعلان شركة "أديداس" الألمانية عن حمالات الصدر الجديدة، ضجة بعد أن نشرته عبر "تويتر" بحيث يظهر 25 صدرا عاريا تماما.

وتهدف الشركة من خلال الصورة للترويج لمجموعة من حمالات الصدر الرياضية، مكونة من 43 تصميما متنوعا مع توفير خيارات "للأحجام الزائدة"، وقطع مصممة لأنشطة مختلفة.

وقالت الشركة في تغريدة على "تويتر": "نعتقد أن أثداء النساء بجميع الأشكال والأحجام تستحق الدعم والراحة. وهذا هو السبب في أن مجموعتنا الجديدة من حمالات الصدر الرياضية تحتوي على 43 تصميما، حتى يتمكن الجميع من العثور على ما يناسبهم".

وفي حين أن الكثيرين أشادوا بأن "أديداس" اتبعت مثل هذا النهج المباشر، كان هناك الكثير ممن سخروا من الحملة.

يذكر أن صورة الإعلان نشرت على "تويتر" فقط، ولم تنشر على "فيسبوك"، بسبب الشروط والإرشادات التي تمنع ظهور الصدر العاري، وتم نشر صورة معدلة على "إنستغرام"، عبر إخفاء جزء من الصدر.

المصدر: وكالات