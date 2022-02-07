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كايلي جينر تضع مولودها الثاني

مجتمع

كايلي جينر تضع مولودها الثاني
Globallookpress
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رزقت عارضة الأزياء الأمريكية المشهورة كايلي جينر، بمولودها الثاني، من مغني الراب ترافيس سكوت.

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وأعلنت جينر، عن وضعها لمولودها الثاني، عبر نشر صورة في "إنستغرام"، ليد ابنتها الكبيرة وهي تمسك بيد المولود الجديد، معلقة عليها بوضع قلب باللون الأزرق، مع تاريخ ولادة الطفل في 2 فبراير.

كايلي جينر تضع مولودها الثاني
المصدر: إنستغرام

وأكدت صفحة "PAGE SIX"، أن المولود صبي، مشيرة إلى أن اسمه غير معروف حاليا.

كما شاركت جينر أيضا، عبر "إنستغرام"، صور العديد من باقات الزهور، التي تم إرسالها لها احتفالا بميلاد ابنها، بما في ذلك واحدة من أختها كيم كارداشيان وأطفالها الأربعة.

كايلي جينر تضع مولودها الثاني
المصدر: إنستغرام

وولد الطفل بعد يوم واحد من احتفال الأخت الكبرى ستورمي، بعيد ميلادها الرابع في الأول من فبراير.

المصدر: RT+ PAGE SIX

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