شاهد.. ظاهرة غريبة ونادرة تحدث في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، وقوع ظاهرة نادرة الحدوث، تسمى السراب العلوي، وهي شكل نادر ومعقد من السراب يحدث تشوه كبير للكائن أو الجسم وغالبا ما يصعب التعرف عليه.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، مساء الأربعاء، أن ظاهرة السراب العلوي، تحدث عادة في الأماكن القطبية أو في الصحاري، وقد يشمل أي نوع من الأشياء البعيدة، بما في ذلك القوارب والجزر والساحل.

وأشارت إلى أنه في كثير من الأحيان، تنتهي ظاهرة السراب العلوي بسرعة، وهي عبارة عن عدة صور مقلوبة ومنتصبة على (الجانب الأيمن لأعلى) ومكدسة فوق بعضها البعض وتكون مضغوطة وممتدة بالتناوب.

وأوضحت أن هذه الظاهرة تحدث نتيجة انحراف الأشعة الضوئية عندما تمر خلال طبقات الهواء بدرجات حرارة مختلفة في انقلاب حراري شديد الانحدار حيث تكونت مجرى جوي.

ولفتت إلى أن الانقلاب الحراري هو حالة الغلاف الجوي حيث يوجد هواء أكثر دفئًا في طبقة محددة فوق طبقة من الهواء الأكثر برودة بشكل ملحوظ. وهذا الانقلاب الحراري هو عكس ما هو عليه عادةً ؛ يكون الهواء عادةً أكثر دفئًا بالقرب من السطح ، ويكون أكثر برودة على مستوى أعلى).

وأشارت إلى أنه في حالات الطقس الهادئ، تستقر طبقة من الهواء الأكثر دفئًا على هواء أكثر برودة وكثافة، وتتشكل قناة جوية تعمل كعدسة تنكسر الأشعة الضوئية من خلالها، وتنتج سلسلة من الصور المقلوبة والمنتصبة، وتتطلب الظاهرة، وجود قناة لا يكفي الانقلاب الحراري وحده لإنتاج هذا النوع من أنواع السراب. بينما يحدث الانقلاب الحراري غالبًا دون وجود مجرى جوي ، لا يمكن أن توجد مجرى جوي دون أن يكون هناك انعكاس حراري أولاً.

وتظهر في الصورة السفن في خليج السويس وكأنها تطير في الهواء ولا تبحر في المياه، حيث شكلت هذه الظاهرة جدلا واسعا في مصر من قبل.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنها تلقت بلاغا صباح اليوم، بحدوث هذه الظاهرة الجوية عند خليج السويس وظهرت السفن بشكل مرتفع ومقلوب في الأفق على سطح البحر وسرعان ما تلاشت هذه الظاهرة.

المصدر: مصراوي