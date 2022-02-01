هل سيتغير شكل العلم السعودي؟

بعد موافقة مجلس الشورى السعودي بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، أثار الخبر المتداول جدلا واسعا بعد تفسيره بشكل خاطئ من قبل العديد من رواد مواقع التواصل.

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وجاء ذلك بعد أن وافق مجلس الشورى السعودي بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، المقدم للمجلس وفق المادة 23 من نظامه من العضو سعد بن صليب العتيبي، حيث أن "فكرة تعديل نظام العلم والذي مضى على صدوره ما يقارب 50 عاما، جاءت بهدف مواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030".

في حين فسر البعض هذا الخبر بطريقة خاطئة واعتبر أن السعودية ستقوم بـ"تغيير علمها"، ومنهم من رفض "هذا التغيير"، وتوقع آخر كيف سيكون هذا التغير، في حين طالب أحدهم بمعرفة حقيقة الخبر.

اذا فيه تغير في #العلم_السعودي الجديد اتوقع راح يكون بدون السيف 😎#النشيد_الوطني — Budooor (@AlmesnedB) February 1, 2022

الأشقاء في المملكة العربية السعودية هل من أحد يشرحلي فضلا وليس أمرا ماذا يعني تعديل نظام العلم السعودي وما حقيقة قرار تغيير العلم وهل يعني هذا الكلام ان العلم المتداول للمملكة (🇸🇦) لم يعد هو المتداول؟#العلم#العلم_السعودي#السعودية — Ahmed Bassam 🇵🇸 أحمَد بَسَّام (@Elfoydro) January 31, 2022

من جانبها، ‎نشرت هيئة مكافحة الإشاعات في المملكة، وهي منصة تعنى بتتبع الإشاعات وتفنيدها ونشر مصادرها لحماية المجتمعات من أخطارها، توضيحا بخصوص هذا الخبر وقرار مجلس الشورى، وقالت: "الخبر المتداول عن تغيير شكل ومحتوى العلم السعودي والنشيد الوطني غير صحيح، والحقيقة أن التعديل لن يمس محتواه بل في نظامه، ولتحديث ضوابط وبروتوكلات الاستخدام".

الخبر المتداول عن تغيير شكل ومحتوى العلم السعودي والنشيد الوطني غير صحيح، والحقيقة أن التعديل لن يمس محتواه بل في نظامه، ولتحديث ضوابط وبروتوكلات الإستخدام.



التفاصيل:https://t.co/5SsrpDH3Dbpic.twitter.com/HHlJTy5Yjl — هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) February 1, 2022

المصدر: RT