 
مباشر

هل سيتغير شكل العلم السعودي؟

مجتمع

هل سيتغير شكل العلم السعودي؟
AP Amr Nabil
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/saql

بعد موافقة مجلس الشورى السعودي بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، أثار الخبر المتداول جدلا واسعا بعد تفسيره بشكل خاطئ من قبل العديد من رواد مواقع التواصل.

إقرأ المزيد
مجلس الشورى السعودي يقر تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني
مجلس الشورى السعودي يقر تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني

وجاء ذلك بعد أن وافق مجلس الشورى السعودي بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، المقدم للمجلس وفق المادة 23 من نظامه من العضو سعد بن صليب العتيبي، حيث أن "فكرة تعديل نظام العلم والذي مضى على صدوره ما يقارب 50 عاما، جاءت بهدف مواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030".

في حين فسر البعض هذا الخبر بطريقة خاطئة واعتبر أن السعودية ستقوم بـ"تغيير علمها"، ومنهم من رفض "هذا التغيير"، وتوقع آخر كيف سيكون هذا التغير، في حين طالب أحدهم بمعرفة حقيقة الخبر.

من  جانبها، ‎نشرت هيئة مكافحة الإشاعات في المملكة، وهي منصة تعنى بتتبع الإشاعات وتفنيدها ونشر مصادرها لحماية المجتمعات من أخطارها، توضيحا بخصوص هذا الخبر وقرار مجلس الشورى، وقالت: "الخبر المتداول عن تغيير شكل ومحتوى العلم السعودي والنشيد الوطني غير صحيح، والحقيقة أن التعديل لن يمس محتواه بل في نظامه، ولتحديث ضوابط وبروتوكلات الاستخدام".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا