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مقطع متداول للمذيع الكويتي محمد المؤمن يعلن فيه عودته إلى الإسلام ومغردون يطالبون بعلاجه نفسيا

مجتمع

مقطع متداول للمذيع الكويتي محمد المؤمن يعلن فيه عودته إلى الإسلام ومغردون يطالبون بعلاجه نفسيا
AFP
الكويت - أرشيف
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعياليوم مقطع فيديو يعلن في الإعلامي والمذيع الكويتي محمد المؤمن عودته إلى الإسلام وذلك بعد عام تقريبا من "الردة" واعتناق الديانة المسيحية.

وقال المؤمن في الفيديو الذي نشره على "تويتر": "وأمامكم أعود إلى دين محمد.. أولا لا إله إلا الله.. وأعود إلى دين محمد.. وآل محمد وثبتني على ولايتهم".

وعلق متابعون بأن المؤمن ظهر في حالة نفسية غير متزنة. فيما طالب آخرون بالعمل على إعادته من إيرلندا، حيث يقيم حسب زعم البعض وتقيدم علاج نفسي له.

 

وتداول رواد موقع "تويتر" قبل عام تقريبا، مقطعا مصورا للمذيع الكويتي محمد المؤمن، يعلن فيه ارتداده عن الإسلام على الهواء مباشرة واعتناقه المسيحية.

وظهر المؤمن في مقطع فيديو مرتديا الصليب، وأرفق الفيديو بعبارة: "تصلبت عرفت ما هو الرب فهمت الحياة وعشت".

وقال: "أي شيء نراه يخص المسيحية لهدف الشهرة رح تضايقون، هذا ليس تهديد".

وشكل اعتناق المؤمن وهو حفيد المذيع الكويتي حمد المؤمن، أحد مؤسسي إذاعة الكويت، للديانة المسيحية حينها، صدمة لدى شريحة واسعة من النشطاء في الكويت.

المصدر: وكالات

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