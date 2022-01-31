مقطع متداول للمذيع الكويتي محمد المؤمن يعلن فيه عودته إلى الإسلام ومغردون يطالبون بعلاجه نفسيا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعياليوم مقطع فيديو يعلن في الإعلامي والمذيع الكويتي محمد المؤمن عودته إلى الإسلام وذلك بعد عام تقريبا من "الردة" واعتناق الديانة المسيحية.

وقال المؤمن في الفيديو الذي نشره على "تويتر": "وأمامكم أعود إلى دين محمد.. أولا لا إله إلا الله.. وأعود إلى دين محمد.. وآل محمد وثبتني على ولايتهم".

فيديو / المذيع محمد المؤمن يعلن عودته إلى الإسلام بعد اعتناقه المسيحية. pic.twitter.com/dwQt5AthCo — المجلس (@Almajlliss) January 31, 2022

وعلق متابعون بأن المؤمن ظهر في حالة نفسية غير متزنة. فيما طالب آخرون بالعمل على إعادته من إيرلندا، حيث يقيم حسب زعم البعض وتقيدم علاج نفسي له.

مثلما تسابقت الخدمات الإخبارية

على نشر مقطع تركه للإسلام،

وجب عليها اليوم نشر خبر عودته لدينه ولله الحمد،

وطلب تكثيف الدعاء له بالشفاء من هذا الإبتلاء ..



كما نتمنى من وزارة الخارجية

سرعة التدخل لإرجاعه من إيرلندا

لوطنه وأهله سالماً معافى🇰🇼



اللهم رُد #محمد_المؤمن إليك رداً جميلا pic.twitter.com/K5xbZ9bzXc — أحمد مشعل المطيري (@AhmedMAlMutairi) January 31, 2022

وتداول رواد موقع "تويتر" قبل عام تقريبا، مقطعا مصورا للمذيع الكويتي محمد المؤمن، يعلن فيه ارتداده عن الإسلام على الهواء مباشرة واعتناقه المسيحية.

وظهر المؤمن في مقطع فيديو مرتديا الصليب، وأرفق الفيديو بعبارة: "تصلبت عرفت ما هو الرب فهمت الحياة وعشت".

وقال: "أي شيء نراه يخص المسيحية لهدف الشهرة رح تضايقون، هذا ليس تهديد".

وشكل اعتناق المؤمن وهو حفيد المذيع الكويتي حمد المؤمن، أحد مؤسسي إذاعة الكويت، للديانة المسيحية حينها، صدمة لدى شريحة واسعة من النشطاء في الكويت.

المصدر: وكالات