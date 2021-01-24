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مذيع كويتي يعلن ارتداده عن الإسلام واعتناق المسيحية على الهواء مباشرة! (فيديو)

أخبار العالم العربي

مذيع كويتي يعلن ارتداده عن الإسلام واعتناق المسيحية على الهواء مباشرة! (فيديو)
تويتر
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تداول رواد موقع "تويتر" مقطعا مصورا للمذيع الكويتي محمد المؤمن، يعلن فيه ارتداده عن الإسلام على الهواء مباشرة واعتناقه المسيحية.

وظهر المؤمن في مقطع فيديو مرتديا الصليب، وأرفق الفيديو بعبارة: "تصلبت عرفت ما هو الرب فهمت الحياة وعشت".

وقال: "أي شيء نراه يخص المسيحية لهدف الشهرة رح تضايقون، هذا ليس تهديد".

وردد المؤمن في المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع، مصطلح الثالوث (باسم الأب والابن والروح القدس)، مضيفا عبارة "نحن أبناء عيسى ابن مريم".

وشكل اعتناق المؤمن وهو حفيد المذيع الكويتي حمد المؤمن، أحد مؤسسي إذاعة الكويت، للديانة المسيحية، صدمة لدى شريحة واسعة من النشطاء في الكويت.

المصدر: رواد التواصل الاجتماعي

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