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فنان مصري يرد على "سخريته" من المديح النبوي

مجتمع

فنان مصري يرد على
Globallookpress
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استنكر الفنان المصري أكرم حسني، الانتقادات الموجهة له باستخدامه لحن إنشاد ديني في مسلسله "الوصية"، مؤكدا أنه لا يتجرأ على السخرية من المديح النبوي لأنه من المقدسات.

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وقال حسني خلال حلوله ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامجها "حبر سري" على "القاهرة والناس": "تواصلت مع الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين وأنا لا اتجرأ ولا فنان يتجرأ أن يسخر أو يحاكي المديح النبوي وهذا شيء من المقدسات".

وأضاف أن الشيخ محمود التهامي كان متفهما جدا وأخبره بأنه شاهد الحلقة وابتسم ودارت بينهما جلسة تفاهم أوضح له فيها وجهة نظره، واستكمل: "بلاش نسن السكاكين على حاجات مش مقصودة عشان أكيد محدش قصده يعمل مقارنة مع الذات الإلهية".

وأشار الفنان أكرم حسني، إلى أنه يتمنى أن يجرب أدوارا خارج إطار الكوميديا لأن الممثل يحب أن يقدم جميع الأدوار، متابعا: "نفسي أجرب حاجة برة الكوميديا ومفيش ممثل يحب يعمل لون واحد ولكن بيبقى في خطوات وشايف أنها مراحل والناس عرفتني من اللون الكوميدي وبعدين أعمل النقلة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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