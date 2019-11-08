مصر.. الموت يفجع فنانا مصريا مشهورا

أكد الفنان المصري أكرم حسني وفاة والده الكابتن حسني عبد الرحيم، لاعب نادي الزمالك الأسبق، في فترة الستينيات.

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وكتب أكرم: "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون"، موضحا أن صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب.

وكان أكرم حسني، كشف عن هوية والده لأول مرة في حوار سابق، حيث أكد أنه "كان لاعب كرة كبير بنادي الزمالك في فترة الستينيات"، حيث نعى نادي الزمالك على صفحته الرسمية لاعبه السابق مساء أمس الخميس.

المصدر: RT