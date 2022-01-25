مصر.. محمد رمضان يرد على سخرية شقيقة مايكل جاكسون منه (فيديو)

رد الفنان المصري محمد رمضان، على لاتويا جاكسون، شقيقة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، بعد نشرها مقطع فيديو للحظة سقوطه على المسرح.

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ونشر رمضان، عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، مقطع فيديو سقوطه، وعلّق: "ياريت تبلغوا أخت مايكل چاكسون إن الدرس من الڤيديو ده أن كل الناس ممكن تقع بس مش كل الناس بتعرف تقوم تاني، وماتنسوش (باي باي ثانوية) قريباً.. ثقة في الله نجاح".

وكانت لاتويا جاكسون، شقيقة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، نشرت مقطع فيديو للحظة سقوط الفنان محمد رمضان على المسرح، وعلّقت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "المضي في هذا الأسبوع يُشبه ذلك".

ومن جانبه، رد عليها محمد رمضان، معلّقا بالإنجليزية: "كل شخص معرّض للوقوع، لكن ليس بمقدور الجميع الوقوف مجدّداً والإمساك بزمام الأمور".

وسقط الفنان محمد رمضان، على المسرح في دبي، وهو في طريقه لاستلام جائزة تكريمه من مهرجان "ضيافة"، في نوفمبر 2020.

المصدر: مصراوي